Прокуратура Волгоградской области проверила работу АО «Акватик», которое строит биологическую очистку на острове Голодном. 16 декабря работники подрядчика объявили забастовку. Они жаловались, что не получают премии и мерзнут. На дворе декабрь, а их не обеспечили зимней спецодеждой. Руководство компании встретилось с рабочими и уладило спорные моменты. Однако вызванный резонанс стал поводом для прокурорской проверки.Деятельность подрядчика оценила прокуратура Кировского района вместе с Государственной инспекции труда в Волгоградской области. И нарушения действительно имелись. Работодатель запаздывал с зарплатой и выплатой премий за октябрь и ноябрь. При этом документами размер, порядок и сроки выплаты премий не был определен, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области. Подтвердилось и то, сотрудникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, зимняя спецодежда своевременно не выдавалась. Не соблюдался и порядок учета выдачи средств индивидуальной защиты.Прокуратура вынесла руководителю АО «Акватик» представление об устранении всех выявленных нарушений. Также компания и ее начальник получит штраф за нарушения трудового законодательства и государственных нормативных требований охраны труда.Сейчас всех работников обеспечили комплектами спецодежды и средств индивидуальной защиты. А полностью рассчитаться по долгам подрядчик планирует к 25 декабря.