До Нового года около недели. Волгоградцы, наверняка, уже начали составлять списки того, что нужно купить к праздничному столу. Но покупателей ждет неприятность. Цены в магазинах все выше. За неделю с 14 по 21 декабря еще дороже стали овощи. На 13,24% выросла стоимость у огурцов. За килограмм в среднем приходится теперь платить почти 123 рубля. Помидоры подорожали на 9,5% - цена 110,5 рублей за килограмм. На 2,5% увеличилась стоимость у моркови, на 2,84% - репчатый лук, на 1,6% - картофель. На 5,5% подорожали куриные яйца. А сами куры выросли в цене на 1,5%. За килограмм охлажденных надо заплатить в среднем 123 рубля, сообщили «КП-Волгоград» в Волгоградстате. Подорожание примерно на 1% зафиксировали у пастеризованного молока, мороженной рыбы, муки, хлеба и подсолнечного масла.Также на прилавках рынков и магазинов есть продукты, которые стали немного выгоднее. На 2,2% подешевел сахар-песок. На прошедшей неделе в среднем килограмм стоил 49,19 рублей. Снизилась на 1,7% цена у сметаны и на 1,1% у творога.