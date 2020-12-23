23 декабря оперативный штаб Волгоградской области сообщил еще о 6 летальных случаях от коронавируса. Самой молодой погибшей стала 45-летняя жительница Серафимовичского района. Ее спасали врачи ЦРБ, но двусторонняя пневмония и хронические заболевания убили женщину.От коронавируса в эти сутки погибла 54-летняя женщина из Суровикино, которая лечилась сначала амбулаторно, затем в ГУЗ «ГКБ №1». Не выжила 56-летняя жительница Городища, также COVID-19 стал причиной смерти 60-летней пенсионерки из Михайловки. В больнице №4 умер от ковида 90-летний волгоградец.- Несмотря на оказываемую медицинскую помощь пациенты скончались от осложнений, вызванных вирусным заболеванием, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе оперштаба.При первых признаках недомогания волгоградцам советуют обращаться за медицинской помощью и не заниматься самолечением. Также стоит соблюдать масочный и перчаточный режимы в местах массового скопления людей.