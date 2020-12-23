Снег в Волгоградской области уже был, гололед тоже, даже туман и ледяной дождь, теперь ждем лютых морозов. И, если верить нашим синоптикам, ждать их недолго: буквально сегодня ночью, с 23 на 24 декабря, в некоторых районах Волгоградской области столбик термометра опустится до минус 24 градусов.- Погода в Волгограде сегодня будет ясная, но в отдельных районах небольшой снег, туман и гололедно-изморозевые явления. И ко всему этому холодный восточный ветер, - прогнозируют в Волгоградском Гидрометцентре.В Волгограде днем будет не сильно холодно -9...-7 градусов, а вот ночью столбик термометра опустится до -15...-17º. По области будет еще холоднее. в Заволжских районах -19...-24º, отдельных южных районах -9...-14 градусов. А вот на западе региона уже теплее – до минус 5 градусов.