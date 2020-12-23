Коронавирус продолжает поражать волгоградцев высокими темпами. Сегодня ковид выявили у 274 жителей. Среди них есть и малыши. 23 декабря заболели 3 грудничка. Есть заразившиеся и по остальным возрастным группам детей. Начали лечение от коронавируса 8 дошколят. Среди учащихся общеобразовательных учреждений подхватили вирус 23 ребенка 7-14 лет и 10 подростков 15-17 лет. Подтвердился COVID-19 у 19 человек в возрасте от 18-29 лет. Но старшее население Волгоградской области болеет более массово. 84 волгоградцев заразились, которым от 56 до 64 лет. 69 пациентов в возрасте 30-49 лет. Заболели 58 пенсионеров старше 65-ти. Наибольшее число положительных тестов 23 декабря, как и в другие дни, в Волгограде. В областном центре заболели 115 жителей. Выявили вирус у 31 волжанина.В районах области сегодня наивысшие цифры в Камышинском – 20 заболевший. В Городищенском и Михайловском районах по 14 человек официально начали лечение от ковида. Во Фроловском и Котельниковском районах по 10 заразившихся, в Светлоярском – 9. По 6 человек заболели в Дубовском и Котовском районах, по 5 – в Ольховском, Руднянском, Суровикинском и Урюпинском. В Клетском и Чернышковском районах по 4 новых случая коронавируса, в Ленинском – 3. В Новониколаевском и Среднеахтубинском районах заболели по 2 жителя, в Жирновском, Калачевском, Киквидзенском и Серафимовичском – по 1.