Со временем медики, которые оказались на передовой в борьбе с коронавирусом, научились экипироваться и правильно действовать с такими пациентами. Но от этого риск заболеть никуда не делся. И они болеют. С начала пандемии только в Волгоградской области коронавирусом заболели уже почти 2,5 тысячи медработников. К сожалению, многие перенесли болезнь в тяжелой форме, некоторых спасти не удалось.- Печально констатировать, но уже почти сорок медиков у нас умерло от COVID-19, - приводит на брифинге нерадостную статистику заместитель председателя облздрава Николай Алимов.В целом ситуация с коронавирусом в Волгоградской области сейчас стабильная, если можно так сказать. Прироста нет, а численность новых заболевших колеблется в пределах 270-ти человек.- На сегодняшний день у нас в больницах остаются 6111 ковидных пациентов. 319 из них – в реанимации, 34 человека – на ИВЛ, - приводит данные Николай Алимов. – Свободных коек достаточно – более 2 тысяч или 25% от общей численности коечного фонда, выделенного под лечение коронавирусных пациентов.