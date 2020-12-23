В трех районах Волгограда на четырех улицах - Автомагистральной, Продольной, Нильской и имени Буханцева – появилось освещение. Для этого потребовалось порядка 160 светоточек. Всего же до конца этого года планируется ввести в работу еще более 50 километров линий освещения.- Уличные фонари будут освещать пешеходные зоны, тротуары второстепенных дорог и местных проездов, а также дворовые территории, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.Новые уличные фонари – это современные устройства, способные не только равномерно рассеивать свет, но и прослужить втрое дольше предыдущих устаревших моделей. Отметим, что установкой оборудования в Волгограде с 2018 года занимается инвесторская компания «Светосервис-Волгоград». До конца 2021 года на линии освещения волгоградских улиц потратят миллиард рублей.