Учащиеся гимназии №13 в Волгограде собрали несколько пакетов с кормами для собак приюта «Лисена». Одна из педагогов, Екатерина Атарщикова, сама год назад приютила щенка и после этого решила учить детей не только школьным предметам, но и любви к животным. Волонтеры посетили учебное заведение, чтобы выразить благодарность за помощь.- Спасибо огромное всем, кто участвовал в сборе. Сейчас это самое необходимое для приюта. Ждем в гости и желаем удачи, успехов в учебе, крепкого здоровья, - отблагодарили зоозащитники.Отметим, что в волгоградском приюте «Лисена» - сотни собак, которых волонтеры подобрали с улиц города-героя. Каждый день на пропитание питомцев уходят десятки килограммов корма. При этом фонд занимается стерилизацией и биркованием бездомных собак.