После того, как в Волгоградской области от бешенства умерла 8-летняя девочка, ветеринары усилили контроль за распространением этого опасного заболевания. Все очаги строго фиксируют. Вот на днях еще одно заболевшее бешенством животное обнаружили в поселке Красноярский в Чернышковском районе Волгоградской области.Как следует из документа регионального комитета ветеринарии, с которым обнакомилась \\"КП-Волгоград\\", вспышку обнаружили в доме на улице Восточная. Незамедлительно была организована карантинная зона. В поселке в срочном порядке осмотрели все поголовье скота и других животных. Больных приказано уничтожить, за остальными организовать пристальное наблюдение. Также организовали вынужденную иммунизацию всех животных в поселке Красноярский.Напомним, только за последний месяц в Волгоградской области трижды фиксировали вспышки бешенства.