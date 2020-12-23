Авария произошла 22 декабря около восьми утра в Средней Ахтубе Волгоградской области: невнимательный 42-летний водитель за рулем «Лады» сбил 10-летнюю школьницу, которая шла по тротуару. Известно, что мужчина ехал по улице Кавказской со стороны улицы Степана Разина в сторону Красина. Автомобилист не увидел девочку, шедшую в попутном направлении и сбил ее.- В результате ДТП школьница с травмой доставлена в медицинское учреждение, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Скорее всего, новогодние праздники девочка проведет в больнице, а нарушителю грозит наказание.Отметим, что за минувшие сутки на трассах региона зарегистрировано восемь серьезных аварий с пострадавшими. Помимо этого, инспекторы ГИБДД поймали 17 пьяных водителей и зафиксировали почти шестьсот нарушений ПДД.