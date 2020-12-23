Трагическое происшествие случилось в рабочем поселке Быково Волгоградской области сегодня ночью – с 22 на 23 декабря. В одном из домов вспыхнул пожар, и, к сожалению, погибли люди. Под обломками нашли тела ребенка и пожилой женщины. Подробности случившегося «КП-Волгоград» рассказали в СУ СК по региону.- В доме проживали 69-летняя женщина, ее 18-летняя дочь и трехлетняя внучка. Накануне днем молодая мать ушла из дома по делам, оставив дочь под присмотром бабушки. Известно, что пенсионерка была инвалидом (лицом с ограниченными физическими возможностями). Пожар вспыхнул поздно вечером, - сообщают в пресс-службе регионального следственного управления.Пожар заметили соседи, они и вызвали экстренные службы, но было уже поздно. Дом был деревянным и вспыхнул, как спичка. К моменту приезда пожарных огонь уже охватил значительную часть дома. Спасти находившихся в ней людей не удалось.По предварительным данным, причиной возгорания могло стать замыкание электропроводки. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Следователи СУ СК по Волгоградской области проводят доследственную проверку, которая и установит все обстоятельства ЧП.