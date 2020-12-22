В Волгограде на Ангарском устранили крупную коммунальную аварию

Сегодня, 22 декабря, в Дзержинском районе Волгограда на улице Тургенева случилась крупная коммунальная авария: на трубопроводе диаметром 10 сантиметров случился порыв. Вода хлынула на ближайшие дороги: Ангарскую, Волчанскую, Тургенева, Нильскую и другие. В итоге днем под колесами машин и под воздействием температур жидкость превратилась в наледь.

- При помощи 8 КДМ и средств малой механизации, бригады в течение дня неоднократно проводили обработку проезжей части и тротуаров противогололедными реагентами. Также были задействованы два погрузчика для сбора и вывоза ледяного крошева, образовавшегося после подтаивания наледи, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

Аварию устранили к вечеру.

- На данный момент повреждение устранено, подачу ресурса возобновили в 18:40 часов, - добавили в пресс-службе «Концессии»

А дорожные службы продолжат очищать проезжую часть и тротуары в поселке ночью, когда машин станет меньше.