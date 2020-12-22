Фонтан в центре Волгограда «оживет» благодаря светодиодным брызгам и звездам

Фото: администрация Волгограда.

Этой зимой случится чудо: заработает фонтан «Искусство» в центре Волгограда. Но вода в нем будет не простая, а из светодиодных брызг и звезд. Совсем скоро волгоградцы смогут насладиться этой красотой – рабочие уже монтируют гирлянды, длина которых составит 600 метров. Преображаются и другие места: например, в сквере Пушкина с 23 декабря будут стоят арки, которые станут прекрасным фоном для фотографий.

- Ещё один арт-объект дополнит 24 декабря праздничную композицию на нижней террасе Центральной набережной – тоннель в виде цифры 0, входящий в состав надписи 2021. В высоту инсталляция составляет порядка 4-х метров, а тоннель достигает 10 метров в глубину, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе городской администрации.

В мэрии отмечают, что купленные арт-объекты – хорошего качества и прослужат для украшения города-героя к встрече новогодних праздников не один год. Все объекты бережно хранят на специальном складе, соблюдая условия.