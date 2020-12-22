«Капсулу времени» с посланием для будущих специалистов энергетического комплекса Волгоградской области заложили сегодня энергетики «Россети Юг» в городе-герое Волгограде

Фото: Россети Юг

Капсула отлита из титанового сплава. Вскрыть ее предстоит через 10 лет. К этому времени цифровизация должна пройти во всей стране, на цифровой режим должны перейти все системы электроэнергетики. Недаром концепцию «Цифровой трансформации 2030» называют сегодня новым планом ГОЭЛРО.

Фото: Россети Юг

Выбор места для закладки также не случаен: подстанция «ТДН» в Волгограде - самая современная модернизированная подстанция региона.

Генеральный директор «Россети Юг» Борис Эбзеев: «Нашими предшественниками проделана огромная работа. Именно благодаря ветеранам, которые всецело посвятили себя служению выбранной профессии, сегодня мы можем гордиться нашей энергетической отраслью. Нам выпала честь продолжить это почетное дело. В рамках цифровизации энергокомплекса региона и обеспечения его стабильного электроснабжения многое уже сделано.

Фото: Россети Юг

Большая, ответственная, и, вместе с тем, интересная работа ждет нас впереди. Опыт, сплоченность, грамотные решения станут основой дальнейшего развития и процветания энергетики!».

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Компания «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории четырех субъектов Российской Федерации: Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия.

«Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 335 тысяч квадратных километров с численностью населения порядка 8,1 миллионов человек. В состав Компании входит 1 213 подстанций напряжением 35-220 кВ общей мощностью 18 723,2 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью около 5 323,5 (МВА). Общая протяженность по трассе линий электропередачи –158,5 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тысяч человек.

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