Выпал из окна: следователи Волгограда ищут очевидцев гибели мужчины

Трагедия произошла 26 ноября на улице Невской в доме №4 в центре Волгограда: по неизвестным причинам 49-летний мужчина упал с высоты третьего этажа. Проходившая мимо женщина увидела раненного незнакомца, пыталась оказать ему помощь, привлекла прохожего и остановила проезжавшую мимо карету скорой помощи, на которой пострадавшего отвезли в больницу. Там он скончался.

Сейчас следователи пытаются установить обстоятельства гибели волгоградца и разыскивают свидетелей. В частности, просят откликнуться неравнодушную горожанку.

- Сотрудники следственного отдела просят откликнуться женщину, попавшую в объектив камер, а также иных свидетелей происшествия, связавшись с руководителем следственного отдела, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Контакты для связи: 8-937-567-84-29, 33-88-13, 33-89-66.

Следком гарантирует анонимность.