Волгоградский зайка борется за звание самого необычного памятника России

Памятник зайки стоит в сквере Агнии Барто в центре Волгограда. Фото: Александр МИХАЙЛОВ

Скульптура «Зайки», которая стоит в Волгограде в сквере Агнии Барто, может получить звание самого необычного памятника России. Для этого волгоградцам только надо поддержать за нашего зайку в голосовании, которое организовал сервис «Туту.ру». Конкурс называется «СкульпТУТУра». Эксперты сервиса отобрали сто самых интересных памятников в стране и разбили их на 10 групп по 10 претендентов. Девять финалистов уже выбрали. Волгоградский «Зайка» попал в последнюю «десятку».

В список соперников «Зайки» также попали памятник поросенку Фунтику и пчелке-мороженщине, астраханский памятник белуге и саратовский Робин-Бобин, а еще памятник батарее и Самаре и памятник клизме, который стоит в Иноземцево Ставропольского края.

Финалиста из последней «десятки» выберут на следующей неделе. Голосование продлится до 21.00 28 декабря.

- Городу, чей памятник окажется победителем, вручат памятный кубок. А для каждого из участников мы создаем виртуальные 3D-модели, которые соберем в энциклопедию-путеводитель «100 самых необычных памятников России», - рассказывают организаторы конкурса.

Проголосовать можно здесь.