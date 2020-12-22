Волжанка вычислила телефонного мошенника и обратилась в полицию

Каждый день в полицию обращаются обманутые мошенниками жители Волгоградской области: телефонные аферисты умело похищают сотни тысяч рублей всего лишь обзванивая людей и представляясь сотрудниками банков. За эти сутки, 22 декабря, еще 7 волгоградцев лишились целого миллиона.

- Потерпевшие сообщили запрашиваемую информацию, либо самостоятельно через банкоматы перечислили денежные средства на указанные счета. В разных случаях злоумышленники похитили у волгоградцев от 60 до 600 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Не поверила аферистам 35-летняя женщина из Волжского. Она сразу поняла, что ее пытаются обмануть и обратилась в полицию. Сейчас стражи порядка устанавливают личности мошенников, а горожан и жителей региона просят сохранять бдительность. При подозрительном звонке лучше самостоятельно обратиться в свой банк.