В 2020 году на волгоградских дорогах пострадали 23 ребенка и погибли трое

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

На дорогах Волгоградской области ежедневно происходят десятки аварий. Люди получают травмы. А в серьезных ДТП, к сожалению, не обходится без трагедий. Страдают и маленькие участники дорожного движения. В 2020 году на волгоградских магистралях травмы получили 23 ребенка, погибли в авариях трое детей. Взрослые должны понимать всю ответственность, когда садятся за руль и нарушают правила. В очередной раз инспекторы ГИБДД Волгоградской области напомнили автомобилистам, что дети самые незащищенные участники дорожного движения. Полицейские на посту ДПС в Калачевском районе провели профилактическую акцию «Ребенок в машине».

Сотрудники ГИБДД останавливали движущиеся машины и проводили беседы с водителями. Дорожные полицейские отмечали, что необходимо не превышать скорость и быть внимательными за рулем, учитывая погодные и дорожные условия.

Не все автомобилисты устанавливают в машины детские кресла. А это является обязательным правилом для перевозки мальчишек и девчонок. Во время профилактической акции водителям вручили специальные памятки.

Такие мероприятия проводятся регулярно, чтобы все водители наконец осознали, что, нарушая правила, можно навлечь беду.