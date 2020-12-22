Под Волгоградом пенсионерка лишилась соцвыплат из-за переезда

87-летняя жительница Котово, проживающая там с 1973 года, лишилась социальных выплат из-за переезда. Путаница произошла в тот момент, когда пенсионерка продала дом и переехала к родственникам в этот же город, получила временную регистрацию. Органы соцзащиты запутались, «потеряли» получательницу льгот и попросту прекратили их платить. Чтобы доказать свое право на выплаты, пришлось идти в прокуратуру.

Лишь через Котовский районный суд удалось разобраться в ситуации и восстановить право жительницы Волгоградской области на единую денежную выплату и ежемесячное погашение услуг ЖКХ.

- Также в иске прокурором потребовано возложить обязанность на ГКУ «Центр социальной защиты населения по Котовскому району» произвести перерасчет выплат заявительнице, - уточнили «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.