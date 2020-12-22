ТМК продемонстрировала результаты модернизации Волжского трубного завода губернатору Волгоградской области

Фото: Эдуард Пальгунов

В ходе рабочего визита глава региона обсудил с генеральным директором ТМК Игорем Корытько и управляющим директором ВТЗ Сергеем Четвериковым модернизацию производства и работы по созданию на предприятии комфортной и безопасной производственной среды.

Гости посетили трубопрессовый цех №2 (ТПЦ-2), где в 2020 году завершен первый этап технического перевооружения производства труб – модернизация участка приемки и подготовки трубной заготовки к горячему прокату труб (УППЗ). На УППЗ установлено и введено в эксплуатацию новое оборудование для порезки, сверления и обработки торцов заготовок. Наряду с обновлением производства на ВТЗ реализуется программа «Среда обитания», в рамках которой в цехах и подразделениях создается максимально комфортное и безопасное пространство. В частности, гости посетили новое современное здание одной из заводских проходных. Всего до конца 2021 года планируется построить восемь современных контрольно-пропускных пунктов. В настоящее время три из них уже введены в эксплуатацию.

«Несмотря на пандемию и сложные условия, промышленность Волгоградской области уверенно выполняет задачи, которые перед ней стоят. В этом году Волжский трубный завод отметил свое 50-летие. И он продолжает развиваться, создавать новые производства, модернизирует линии — шаг за шагом реализует ряд очень серьезных проектов для производства востребованной на мировом рынке продукции, аналогов которой нет», – сказал Андрей Бочаров.

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