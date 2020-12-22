Камышин обогнал Волжский по числу новых ковидных больных

По-прежнему много вызовов у врачей к пожилым пациентам с ковидом. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус коварен и непредсказуем. Казалось бы еще вчера в Волжском Волгоградской области ковид пошел на спад, а сегодня, 22 декабря, там диагноз подтвердили сразу у 32-х жителей. При этом в Камышинском районе зафиксировали еще больше – плюс 35 новых случаев. Волгоград по-прежнему в лидерах – к 22 декабря в областном центре добавилось еще 92 заболевших.

Также COVID-19 зарегистрировали еще в 20-ти районах Волгоградской области. Самая тревожная обстановка в Городищенском (там плюс 20 новых случаев), в Иловлинском (плюс 18) и Киквидзенском районах (плюс 17). В остальных гораздо меньше: во Фроловском и Старополтавском – по 9 новых пациентов, в Среднеахтубинском и Калачевском – по 6, четыре – в Даниловском и по три – в Чернышковском, Даниловском, Руднянском, Палласовском и Михайловском районах. В Новониколаевском и Быковском по два новых =заболевших. В остальных шести районах по одному человеку с диагнозом COVID-19 за минувшие сутки: в их числе Серафимовичский, Алексеевский, Ольховский, Еланский, Новоаннинский и Котовский.

География распространения коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Что особенно тревожит сегодня: среди новых пациентов очень много пожилых волгоградцев. Так, за минувшие сутки к 22 декабря в список заболевших попали сразу 88 жителей в возрасте от 50 до 64 лет, и 74 человека – старше 65-ти лет. А ведь их постоянно просят беречь себя и лишний раз не выходить из дома.