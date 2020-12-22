«Диабетики и сердечники»: еще две женщины и двое мужчин умерли в Волгоградской области от коронавируса

К сожалению, спасти удается не всех пациентов с ковидом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Жительнице Октябрьского района Волгоградской области был всего 41 год. Она думала, что ее достаточно молодой организм сможет справиться с коронавирусом, потому сразу в больницу не обратилась. Но, на пятый день болезни ей стало совсем худо и она вызвала врача.

- Женщину экстренно госпитализировали в «Котельниковскую ЦРБ», но, несмотря на все усилия врачей, спасти уже не смогли. Сказались хронические заболевания органов дыхания, - отмечают в региональном оперштабе.

Кроме нее, к 22 декабря смерть от COVID-19 подтвердили еще у троих жителей региона. В их числе и 59-летняя женщина из Волгограда. Она тоже упустила драгоценное время начала лечения, и вызвала «скорую» только на пятый день. А, учитывая то, что она страдала сахарным диабетом, болезнь протекала тяжело. Она скончалась в больнице №8.

Еще двое мужчин умерли в больнице №15 Волгограда. Одному волгоградцу было 63 года, другому – жителю Камышина – 59 лет. Оба страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями. При этом волгоградец обратился за медпомощью сразу, но ни амбулаторное лечение, ни стационарное ему так и не помогло. А камышанин вообще попал к врачам уже на последней стадии ковида. Он умер, не приходя в сознание, поэтому ни примерную дату заболевания и возможный способ заражения установить так и не удалось.