Волгоградец из ревности сжег ухажера возлюбленной

Иногда ревность бывает убийственной, причем в прямом смысле этого слова. Вот, в Волгограде 41-летний Евгений Недомерков буквально сжег ухажера своей сожительницы. Облил соляркой и подпалил. Теперь отправится на долгие годы в колонию за убийство. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в объединенной пресс-службе Волгоградских судов.

Произошла эта жуткая история 9 февраля 2020-го. В тот день между подсудимым и убитым произошел конфликт. Вспыхнули разборки между мужиками из-за сожительницы Недомеркова, к которой соперник стал приставать с предложениями вступить с ним в интимные отношения. Недомерков вспылил и вывел «друга» на разговор из квартиры на лестничную клетку. Разговаривать, правда, долго не стал, а сразу облил его соляркой и поджег.

- От полученных ожогов головы, шеи, грудной клетки, живота, верхних и нижних конечностей потерпевший скончался, - уточняют в областном суде.

Свою вину Недомерков так и не признал. Но фактов и улик, которые собрали следователи, было достаточно, чтобы суд вынес обвинительный приговор.

- Мужчину приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован, - добавляют в суде.