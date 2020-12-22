За сутки на волгоградских дорогах под колеса попали четыре пешехода

Два пешехода попали в ДТП по собственной беспечности. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

На дорогах гололед, видимость плохая, и в такое время некоторые волгоградцы еще пытаются перебегать дорогу в неположенном месте перед машинами. Как следствие – увеличилось число аварий с пешеходами. Только за минувшие сутки в Волгоградской области под колеса попали четыре человека, двое из них – по собственной беспечности. Подробности ДТП «К-Волгоград» сообщили в ГУ МВД по региону.

Так, примерно в 14.00 31-летний мужчина решил перебежать трассу «Волгоград-Краснослободск-Средняя Ахтуба» в неположенном месте, а 33-летний водитель «Рено Логан» просто не успел затормозить. В итоге пешехода с травмами увезли в больницу.

А во Фроловском районе под колесами «Фольксваген Тигуан» оказался 55-летний мужчина, который также перебегал дорогу в неустановленном месте.

В 10.45 авария с пешеходом произошла в Центральном районе Волгограда. 29-летний водитель «Датсуна» сбил 43-летнего мужчину на улице Рокоссовского, который переходил дорогу по «зебре» со стороны железнодорожного полотна в сторону улицы Севастопольская

- В результате ДТП пешеход с травмой доставлен в больницу, - сообщают в региональном Главке.

А в Городищенском районе 22-летняя девушка за рулем «Дэу Матиз» сбила задним ходом 57-летнюю женщину. Пешеход сама обратилась за медпомощью.