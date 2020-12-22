В Волгограде в продаже опять нашли ядовитую «незамерзайку»

Будьте внимательнее при выборе стеклоомывающей жидкости для авто - не купите яд. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Опять на улицах Волгограда грязь вперемешку со снегом, и снова потянулись автомобилисты за стеклоомывающей жидкостью. Пользуясь ажиотажным спросом, водителям часто подсовывают вместо качественной «незамерзайки» ядовитую смесь. Вот, сотрудники регионального Роспотребнадзора, проверив несколько экземпляров «стеклоомывайки», ужаснулись: в некоторых концентрация метанолового спирта (очень опасного для здоровья человека) превышает в сотни раз.

В частности, в продаже в Волгограде были обнаружены следующие ядовитые «незамерзайки»:

- жидкость стеклоомывающая «Frozko» торговой марки «Gleid Master» «-30». Содержание метанола превышает предельно допустимую норму в 390 раз (при допустимом уровне не более 0,05%, результат испытаний составил 19,5%). Изготавливают эту смесь якобы во Владимирской области, производитель - ООО «Форвард групп».

- в «незамерзайке» «Agat» от ООО «Континент» (которую производят в Москве) содержание метанола превышает предельно допустимую норму в 162 раза.

- жидкость стеклоомывающая «Smart Auto» торговой марки «Auto Formula». Превышение содержания метанола в 446 раз! Изготовителем является ООО «Ладья» из Нижнего Новгорода.

- Вся эта продукция изъята из реализации. На виновных завели дела об административном правонарушении, - добавляют в региональном Роспотребнадзоре.

И напоминают, что ядовитый метанол, который может с парами «незамерзайки» попасть в организм человека, способен нанести непоправимый вред здоровью и даже привести к летальному исходу. Если вы обнаружите вышеперечисленные жидкости в продаже, сообщайте на «горячую линию» Роспотребнадзора по телефону - 24-36-30.