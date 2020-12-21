В Волгограде от коронавируса умер декан ВолгГТУ

Сергею Леденеву было всего 57 лет. Фото с сайта ВолгГТУ.

Печальная новость пришла из ВолгГТУ: сегодня, 22 декабря, скончался декан Кировского вечернего факультета Сергей Леденёв. Ему было всего 57 лет. Его жизнь унес коронавирус.

Сергей Леденев был опытным химиком и прекрасным преподавателем. 19 лет он возглавлял Кировский филиал. Сейчас на факультете обучается около 500 студентов, которые с благодарностью и уважением вспоминают Сергея Михайловича за его чуткое и справедливое к ним отношение

На его имя зарегистрировано 27 патентов в сфере химической технологии и полимерных материалов.

«Сергея Михайловича отличало большое трудолюбие и пытливый ум исследователя. Своим отношением к любимому делу он снискал уважение многих поколений химиков ВолгГТУ, преподавателей и коллег – деканов других факультетов. Светлая память о Сергее Михайловиче навсегда сохранится в наших сердцах», - написали коллеги на сайте ВолгГТУ.

Светлая память! Соболезнования родным и близким.