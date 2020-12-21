На юге Волгоградской области нашли уникальный гриб

Фото облкомприроды.

Сотрудники природного парка «Цимлянские пески», расположенного в Чернышковском районе Волгоградской области, нашли на своей заповедной территории уникальный гриб - мириостому дырчатую. Этот гриб несъедобный, но очень редкий. Он занесен в Красные книги Красные листы 12 европейских стран. В России он встречается в Ростовской области, в Республике Калмыкия и в Волгоградской области. В нашем регионе ранее было обнаружено только три места, где растет этот гриб, - в Иловлинском, Палласовском и Среднеахтубинском районах. Теперь его нашли и в Чернышковском.

- Гриб очень необычный. Сначала он выглядит, как бело-бурый шар размером 5-10 сантиметров, затем внешняя оболочка разрывается на лопасти, которые загибаются и гриб становится похожим на звезду со споровым "мешком" в центре. Споры выбрасываются через отверстия в «мешке» – именно это отличает мириостому от других грибов семейства Звездовиковых, или Геатровых, - рассказывают в облкомприроде. - В зрелом состоянии мириостома напоминает солонку с дырочками.