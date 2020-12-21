Волгоградская санавиация спасла за год 308 жизней

С появлением в Волгоградской области санитарной авиации медики стали оперативнее добираться в отдаленные уголки региона, как следствие – сотни спасенных жизней. Так, в этом году воздушная «скорая» совершила 306 вылетов, спасли 308 человек, которым срочно нужна была высококвалифицированная медпомощь. Чаще всего, как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, санавиация вылетала в Камышинский район (54 раза), Михайловку (43 вылета) и Урюпинский район (31 вылет). Больше половины вызовов – к людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, в 25% вылеты осуществлялись на места ДТП.

11 раз наша воздушная «скорая» отправлялась в соседнюю Астраханскую область, почти все вызовы были из Ахтубинска.

- К 2024 году число вылетов санавиации планируется увеличить в два раза. Для этого намерены увеличить в регионе парк медицинских вертолетов, - отмечают в облздраве.

Напомним, что санавиация заработала в Волгоградской области в 2017 году. Для вертолета построены три спецплощадки на территориях волгоградских медучреждений. Кроме того, в каждом отдаленном районе приспособлены площадки, где может приземлиться санавиация. На пяти из них установили мобильное светосигнальное оборудование, чтобы вертолет мог совершить посадку в ночное время.