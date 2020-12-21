Волгоградцы могут пожаловаться на подорожание сахара и масла на «горячую линию»

Фото из архива КП.

В волгоградском управлении УФАС заверяют, что, начиная с сегодняшнего дня, будут тщательно следить за ценами на сахар-песок и подсолнечное масло в регионе. А, чтобы волгоградцы могли сообщить о случаях завышения цен на эти продукты, они запускают специальную «горячую линию».

Так что, если вы заметите, что где-то в регионе подняли цены на сахар или подсолнечное масло, звоните по телефонам (8442) 23-90-86, 24-22-80.

Обращения принимают ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 09.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 по 13.00).

Напомним, что в последний месяц цены на сахар и подсолнечное масло росли, как на дрожжах. Сегодня килограмм сахара уже стоит больше 50-ти рублей, растительное масло – 112 рублей и выше. Как следствие - в Волгоградской области в ноябре вырос уровень инфляции.

9 декабря Владимир Путин потребовал принять меры для прекращения роста цен на продукты. На стабилизацию и решение вопроса дал неделю. И уже 14 декабря Минпромторг и Минсельхоз России заключили соглашение с федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о снижении цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости.

Теперь антимонопольная служба будет еженедельно мониторить ситуацию в регионах.