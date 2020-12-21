В Волгоградской области из-за сахара ускорилась инфляция

Из-за неурожая свеклы в регионе, и в целом по России, взлетели цены на сахар. Фото: Иван ВИСЛОВ

В ноябре в Волгоградской области значительно вырос уровень инфляции – до 4,4%. Говорят, все из-за сахара. Точнее из-за неурожая свеклы и последующего роста цен на сладости. При этом в теруправлении Банка России уверяют, что цифры не критичные и даже соответствуют всероссийскому показателю годовой инфляции в ноябре. Более того, уровень инфляции в Волгоградской области остается самым низким среди регионов ЮФО.

- В целом по ЮФО годовая инфляция составила 4,7%, - приводят данные в теруправлении ЦБР.

Инфографика Банка России.

Сдержать резкий рост инфляции в Волгоградской области удалось за счет снижения абонплаты на ТВ и цен на молочную продукцию.

- В регионе выросли объемы производства и реализации молока на фоне увеличения поголовья коров. Как результат – замедлился рост цен на молочную продукцию, сейчас он достиг минимального значения в области с 2003 года, - отмечают в теруправлении Банка России.