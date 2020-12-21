Под Волгоградом мужчина случайно подстрелил друга на охоте

Охотник заряжал ружье и случайно выстрелил в товарища. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Четыре друга-волгоградца отправились в лес на охоту, хотели в зайцев пострелять, а вместо этого один товарищ подстрелил другого. Говорят, случайно.

Произошло это 19 декабря в Новониколаевском районе Волгоградской области. 53-летний мужчина и трое его знакомых взяли ружья и поехали на охоту. Примерно в 10 утра прибыли в лес, расположенный в двух километрах от хутора Дуплятский, и стали готовиться к походу. Один из товарищей – 58-летний мужчина – достал ружье, зарядил дробью, и стал прицеливаться для «разминки». В этот момент он и выстрелил случайно.

- Так получилось, что выстрелил он как раз в сторону 53-летнего товарища, который в этот момент стоял на противоположенной стороне у припаркованной автомашины. Дробь пробила заднюю дверь легковушки и попала в бедро мужчины, - рассказывают подробности происшедшего в региональном Главке.

Пострадавшего товарищи тут же отвезли в районную больницу. К счастью, ранение оказалось не смертельным. Но полежать в стационаре волгоградцу все же придется.

- Сейчас по данному факту проводится проверка. Устанавливается все обстоятельства происшествия, - добавляют в ГУ МВД по Волгоградской области.

Известно, что лицензии на охоту и все разрешения у данных волгоградцев имеются.