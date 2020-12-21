Волгоградским чиновникам заморозили зарплаты на 2021 год

Мораторий на индексацию зарплат волгоградских госслужащих будет действовать до 1 января 2022 года. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Волгоградским чиновникам решили в следующем – 2021 году – не поднимать заработные платы, чтобы сэкономить деньги в бюджете региона. Сегодня, 21 декабря, депутаты Волгоградской областной думы приняли соответствующий закон, который заморозит на год оклады госслужащих.

В частности, принятый региональным парламентом документ приостанавливает индексацию окладов государственных служащих в следующем году (вплоть до 1 января 2022 года)

- Решение было принято исходя из прогноза макроэкономических показателей на 2021 год, чтобы сбалансировать доходную и расходную части областного бюджета, - поясняют в пресс-службе Волгоградской областной думы.

Напомним, что по закону, индексация зарплат госслужащих в Волгоградской области должна осуществляться ежегодно. Однако, ее не производят уже семь лет, начиная с 2013 года.