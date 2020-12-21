Даже таксисты подшофе: волгоградцы продолжают ездить пьяными за рулем

Пьяный водитель врезался в многоэтажку. Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области.

Волгоградские водители продолжают удивлять своим безрассудством, садясь пьяными за руль. Не останавливают их ни крупные штрафы, ни возможное лишение прав, ни угроза собственной жизни и окружающих. За минувшие выходные 19 и 20 декабря инспекторы ГИБДД провели рейды, во время которых задержали 39 нетрезвых автомобилистов. Среди них были и те, кто отказывался проходить медосвидетельствование. После застолий решаются на управление автомобилями как мужчины, так и женщины. Они отказываются воспользоваться общественным транспортом. Хотя, как показывает практика, и среди таксистов находятся злостные нарушители. В Красноармейском районе задержали водителя такси, который работал подшофе. Он отказался проходить освидетельствование. Но признался, что накануне выпивал. Теперь 49-летнего мужчину будут судить, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В Тракторозаводском районе протокол составили на 31-летнюю девушку. Она попалась полицейским за рулем после выпитой бутылки шампанского. Но самое опасное, когда нетрезвые водители совершают аварии. Так в Ворошиловском районе в выходные 42-летний мужчина на машине влетел в многоквартирный дом. Полицейские определили у нарушителя явные признаки опьянения, но проходить экспертизу он не захотел. Среди задержанных инспекторами ГИБДД были автомобилисты, которые ранее уже наказывались за езду в нетрезвом виде.

За управление автомобилем в состоянии опьянения водители могут лишиться прав на срок от 1,5 до 2 лет. Также они должны заплатить штраф в 30 тысяч рублей. За повторное вождение под алкоголем можно и вовсе сесть в тюрьму.