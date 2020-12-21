В Волгограде на день закроют переезд на Ельшанке

Транспорт на время ремонта переезда пустят в объезд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Советском районе Волгограда завтра, 22 декабря, будет закрыто движение для автотранспорта через железнодорожный переезд, расположенный на восьмом километре перегона Ельшанка – Бекетовская Волгоградского региона Привжд. Там планируют провести ремонтные работы. В частности речь идет об участке путей на пересечении с улицей Электролесовская. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги.

Движение транспорта на данном переезде будет закрыто во вторник, 22 декабря, с 9.00 до 18.00.

Объехать этот участок можно по улицам Слесарная, Инструментальная, Туркменская, а также через туннель, соединяющий Рабоче-Крестьянскую и Электролесовскую улицы.

Приволжская железная дорога просит волгоградских водителей с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.