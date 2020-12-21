Волгоград и Красноярск свяжет прямой авиарейс

Фото с сайта «ЮВТ АЭРО»

Хорошая новость для вахтовиков и не только: в следующем году запускают полеты из Волгограда в Красноярск. Об этом сообщили в авиакомпании «ЮВТ АЭРО», которая будет обслуживать данное направление. Полеты стартуют с 5 января 2021 года.

Летать самолеты по маршруту Волгоград-Красноярск будут по вторникам. Вылет из Красноярска в 06.50, приземление в аэропорту Гумрак – в 09.45. В обратном направлении из Волгограда самолет вылетает в 10.30, посадка в Красноярке в 19.30. Время для каждого города местное.

- Для полетов на данном направлении будут задействованы канадские авиалайнеры Бомбардье CRJ-200. максимальная вместимость пассажирского салона – 50 человек, - уточняют в пресс-службе авиакомпании

Минимальная стоимость перелета – 8357 рублей, и то при условии покупки билетов на сайте авиакомпании.

Напомним, что «ЮВТ АЭРО» с сентября 2020-го уже выполняет регулярные рейсы по маршруту Нижневартовск – Казань - Волгоград. Самолеты на данном направлении также летают по вторникам.