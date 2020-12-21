На волгоградских трассах появились две новые световые «зебры»

Фото ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области обновили два пешеходных перехода: теперь они со световой проекцией. Одна «зебра» с подсветкой появилась на 45-м километре трассы у подъезда к Элисте, вторая – на 1015-м километре.

- Светодиодные проекторы транслируют изображение разметки на проезжую часть. Получается световой коридор, который дублирует «зебру». Водителям такой пешеходный переход виден с расстояния 100-150 метров. Это позволит снизить число аварий с участием пешеходов и сделать переход трассы максимально безопасным. Ведь световая проекция не стирается, не тускнеет и ее видно при любой погоде, - поясняют «КП-Волгоград» в подведомственном Росавтодору ФКУ Упрдор Москва-Волгоград.

Для размещения подобного оборудования выбирают участки, рядом с которыми расположены образовательные учреждения или социальные объекты.

- Благодаря таким мерам нам удалось за этот год снизить аварийность на трассах в Волгоградской области на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, - констатирует замначальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Владимир Сухин.

В целях улучшения ситуации с безопасностью на трассе Р-22 (подъезд к Элисте) в этом году также установили шесть километров бокового барьерного ограждения и 800 метров тросового барьера по оси проезжей части для разделения встречных потоков. Сделали и освещение протяженностью 1,8 километра, которую подключат к сети в первом полугодии 2021 года.