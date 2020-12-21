В центре Волгограда установят светодиодные свечи и ангела

Фото: администрация Волгограда

В Волгограде продолжаются приготовления к Новому году. На улицах города праздничную обстановку создают украшенные натуральные и искусственные елки, иллюминация и арт-объекты. У собора Александра Невского со стороны Площади Павших борцов муниципалитет готовится установить еще две новогодние фигуры – светодиодные свечи и ангела.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, 3 свечи отличаются друг от друга по размеру. Самая большая возвышается на 4 метра. Фигуру сделали из прочного оцинкованного металла, чтобы она прослужила не один Новый год. По вечерам инсталляция будет подсвечиваться светодиодами теплых оттенков. Рядом со свечами у строящегося собора специалисты во вторник установят и фигуру ангела золотого цвета. А с обратной стороны, в Александровском саду, уже красуется 12-метровая новогодняя елка.

В мэрии добавили, что еще один праздничный объект в выходные установили у памятника основателям Царицына-Волгограда – кристалл размером в 2,5 метра. В вечернее время он переливается разными цветами.