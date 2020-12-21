От 30 до 49: медики назвали возраст волгоградцев, которые чаще болеют коронавирусом

21 декабря коронавирус подхватили жители двух городов и 25 районов Волгоградской области Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус продолжает заражать все большее число волгоградцев. Ежедневно ПЦР и экспресс-тесты подтверждают болезнь в среднем у 270 жителей региона. И это еще у некоторых пациентов бывают отрицательные результаты анализы при явных симптомах ковида. 21 декабря в Волгоградской области у 268 жителей подтвердился коронавирус. Большинство из них, а именно 104 заразившихся, это люди среднего возраста от 30 до 49 лет. 78 заболевших, которым от 50 до 64 лет. Положительные тесты пришли на 65 пенсионеров старше 65-ти. Молодежь и дети по-прежнему болеют реже. Подхватили вирус 15 волгоградцев 18-29 лет. Не миновал вирус двух грудничков, трех школьников 7-14 лет и одного подростка 15-17 лет. А вот дошколята сегодня не заболели. По географии самый большой прирост пациентов, как обычно, в Волгограде – 109 заболевших. В Волжском заразились 12 человек. Заболевших сегодня выявили в 25 районах. В Камышинском районе коронавирус у 27 жителей, в Киквидзенском – 25, Светлоярском – 24.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 21 декабря Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Иловлинском районе ковид нашли у десяти человек, в Старополтавском – у восьми. 7 новых пациентов из Быковского района. В Николаевском, Урюпинском районах по 6 заразившихся, в Калачевском, Суровикинском, Фроловском – по 4. В Котовском и Среднеахтубинском районах по 3 жителя начали борьбу с вирусом. Свалил COVID-19 по 2 человека в Городищенском, Нехаевском, Палласовском, Серафимовичском районах. По одному новому случаю в Жирновском, Клетском, Кумылженском, Михайловском, Новоаннинском, Новониколаевском, Ольховском и Руднянском районах.