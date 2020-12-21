Еще 4 смерти: ковид убил 40-летнюю женщину из Волгоградской области

Волгоградцев просят обращаться за помощью к врачам и не лечиться самостоятельно. Фото: Юлия Данильченко

21 декабря оперативный штаб Волгоградской области сообщил о 4 смертельных случаях, причиной которых стала новая коронавирусная инфекция. С момента начала пандемии от ковида умерли 409 волгоградцев. Динамика не радует, ведь жертвами вируса становятся довольно молодые люди.

Так, за эти сутки скончалась 40-летняя жительница Котовского района. Первые пять дней она лечилась дома сама, потом попала в ЦРБ, где ей уже диагностировали двустороннюю пневмонию. Состояние усугубило хроническое заболевание сердечно-сосудистой системы. В ГУЗ «КБ №4» от коронавируса умер 54-летний волгоградец, госпитализированный в больницу на седьмые сутки заболевания. У него были проблемы с щитовидкой.

Еже одной жертвой ковида стала 66-летняя камышанка, которую пытались вылечить врачи ГБУЗ «ГБ №1», из-за осложнений она не выжила. Погиб и 66-летний мужчина из Котово.

- При появлении симптомов вирусной инфекции оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением - обращайтесь за помощью к врачам, прокомментировали «КП-Волгоград» в оперативном штабе Волгоградской области.