Под Волгоградом третьи сутки ищут пропавшего рыбака

Мужчина пропал 18 декабря. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два дня назад, 19 декабря, в полицию Камышина обратилась 58-летняя женщина: она рассказала, что ее супруг накануне уехал на Волгоградское водохранилище порыбачить, но домой так и не вернулся. На место выехали поисковые группы.

- В результате обследования прибрежной зоны на берегу Волгоградского водохранилища в 2-х километрах южнее села Антиповка в закрытом состоянии была обнаружена автомашина камышанина, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

А мужчины и след простыл. Полицейские продолжают почесывать местность, не исключается и то, что камышанин мог выйти на тонкий лед. Поэтому волгоградцам советуют быть предельно внимательными и соблюдать технику безопасности, иметь при себе средства спасения.

Напомним, в начале декабря на Варваровском водохранилище произошла трагедия: 63-летний мужчина уехал порыбачить и утонул. Его тело нашли водолазы.