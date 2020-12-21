«Маршрутки нам не нужны»: волгоградцы поблагодарили прокуратуру за возвращение трамвая №1

Кадр с видеообращения волгоградцев

В середине декабря в Волгограде снова начал ходить трамвайный маршрут №1. Составы электротранспорта курсируют в границах остановок «Менчегорская» и «Детский центр». А несколько месяцев маршрут не действовал. В июне пришла новость, что он перестанет ходить. Мэрия посчитала его не рентабельным. Вместо него запустили маршрутку №8а. Однако волгоградцы были недовольны отменой трамвая. Жители Ворошиловского района требовали возвращения электротранспорта, писали обращения куда только можно - властям, депутатам, полицию и даже в администрацию президента. Старания горожан не были напрасными. Они добились возвращения трамвая, о чем им сообщила региональная прокуратура.

- Выражаем благодарность прокуратуре Волгоградской области за принятие социально важного решения в интересах многодетным семей, пенсионеров и детей, - заявили волгоградцы в опубликованном в соцсетях видеообращении.

Фото: МУП "Метроэлектротранс"

Также горожане поблагодарили всех, кто помогал им отстаивать трамвайный маршрут, курсирующий между Ворошиловским и Центральным районами. В обращении они подчеркнули, что пущенная маршрутка №8а их не устраивала.

- Везде мы указывали, что просим вернуть именно трамвай. Маршрутки нам не нужны.

В начале декабря в мэрии отметили, что вернуть трамвай №1 удалось благодаря участию Волгограда в пилотном федеральном проекте. На линии заменили рельсы. А снова начал ходить транспорт с 14 декабря (расписание).