Под новым мостом на нулевой продольной смогут проезжать любые машины

Собирать пролеты будут, как только бетон наберет прочность. Фото: мэрия

Уже совсем скоро пешеходы смогут попасть на нижнюю террасу набережной, переходя нулевую продольную по новому мосту. А пока строители приступили к заливке последней из восьми опор будущей эстакады шириной 18 метров и протяженностью 80 метров, которая соединит улицу Чуйкова с верхним ярусом строящегося амфитеатра.

Для колонн заложили свайно-ростверковый фундамент. Каждая из восьми метровых колонн имеет форму восьмигранника, в зависимости от расположения высота меняется от 4,5 до 6,3 метра. Самые высокие опоры расположены над дорогой, так что проехать по нулевой продольной сможет транспорт с габаритами 5,5 метра высотой. Когда бетон наберет прочность, рабочие начнут монтировать пролеты моста. Собирать металлоконструкции будут на месте из крупных узлов, которые изготавливают на ВЗБТ.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, морозы работе не помеха. Строители моста используют бетон со специальными присадками, что позволяет работать при минусовых температурах.