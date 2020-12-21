70 машин, 80 рабочих: дорожники в Волгограде продолжают уборку последствий воскресного снегопада

В Волгограде продолжают убирать снег на дорогах и тротуарах Фото: Алексей ФОКИН

В воскресенье в Волгоградской области погода по-настоящему капризничала. Ледяной дождь сменился на снегопад и к вечеру на улицах все было белым-бело. Но такие метеоусловия осложняют ситуацию на дорогах. К сожалению, вчера не обошлось без трагедий. В авариях погибли водители в Иловлинском районе и Михайловке. Масса мелких ДТП была в Волгограде. При этом дорожные службы в областном центре работали без перерыва. Так за минувшую ночь коммунальщики нанесли около 1100 тонн песко-соляной смеси на магистрали и тротуары. К утру 21 декабря основные дороги Волгограда очистили от снега, правда, автомобилисты местами все равно встали в утренние пробки. Сейчас дорожники работают на второстепенных проездах – около 80 рабочих и 70 единиц спецтехники - щетки, погрузчики, самосвалы, комбинированные дорожные машины, сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Уборка снега и наледи ведется не только на дорогах. За ночь специалисты очистили около 200 тысяч квадратных метров тротуаров и более 12 тысяч квадратных метров остановок. Коммунальщики с лопатами также работают в парках, скверах и в других общественных пространствах.

Во дворах убирать снег и посыпать дорожки песком должны управляющие компании и ТСЖ. В мэрии добавили, что последствия снегопада в Волгограде будут убирать на протяжении всего понедельника.