Убийцам 18-летнего волгоградца у ночного клуба Loft дали 17 лет на двоих

Подсудимые до последнего отрицали свою вину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Громкое убийство произошло в феврале 2019 года в Волгограде: у ночного клуба Loft в Ворошиловском районе 18-летнего молодого человека жестоко избили двое незнакомцев. Он умер на месте происшествия.

Сегодня, 21 декабря 2020 года, двум его убийцам вынесли приговоры: 23-летний волгоградец получил 9 лет тюрьмы, а 25-летний участник потасовки – 8 лет колонии строгого режима. Напомним, оба попали под статью «причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», и до последнего отрицали свою причастность к случившемуся. Хотя сотрудники волгоградского следкома нашли предостаточно доказательств их вины.

- В результате драки парню были нанесены многочисленные удары в область головы, от которых он скончался на месте происшествия., - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчин из-под стражи сразу отправили в тюрьму. Им дана возможность обжаловать приговор в ближайшее время. Приговор в силу не вступил.