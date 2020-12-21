Изуродовал лицо: волжанка отсудила у хозяина чау-чау 40 тысяч за укусы

Чау-чау не всегда милые и безобидные. Оказывается, могут и покусать. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Волжского добилась выплаты от хозяина собаки, которая ее покусала. Такое решение принял суд в Волгоградской области. Собака породы чау-чау на первый взгляд кажется милой и безобидной. Большая, пушистая и спокойная. Но на самом деле это сторожевая собака. И их хозяевам нужно следить за питомцами. Они могут напасть на других людей. Что и произошло в СНТ «Коммунальник» в Волжском. 19 октября 2019 года там на 57-летнюю женщину напала чау-чау и покусала. У волжанки появились раны губы и подбородка, с чем ее госпитализировали. Когда укусы зажили, у женщины остались рубцы на лице. Чтобы от них избавиться, нужна операция. И вообще это очень страшно, когда нападает собака. Пострадавшая решила судиться с хозяином питомца, чтобы получить компенсацию за моральный вред.

Волжский городской суд решил, что хозяин чау-чау должен выплатить пострадавшей 40 тысяч рублей. Он не обеспечил должное содержание питомца, да еще и не принял мер, чтобы пес не причинил вреда окружающим. Однако ответчик с этим был не согласен и обжаловал постановление. Волгоградский областной суд оставил решение первой инстанции без изменения.