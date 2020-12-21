Убил мать на глазах у 4-летней дочери: волгоградца осудят за жестокую расправу

Мужчина под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До 20 лет тюрьмы грозит 34-летнему волгоградцу за жестокое убийство бывшей возлюбленной, которое тот совершил на глазах у ее 4-летней дочери. Прокуратура уже утвердила обвинительное заключение и направила дело в облсуд.

Из материалов уголовного дела известно, что преступление произошло 26 июля этого года: около двух часов дня подсудимый проник в квартиру, где совершил убийство. Криминалисты насчитали 13 ножевых ранений.

- После совершения убийства фигурант уголовного дела скрылся с места происшествия, покинув Волгоградскую область. Вскоре он был задержан в Таганроге, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областной прокуратуры.

Кстати, свою вину мужчина признал лишь частично, хотя сотрудники регионального СУ СКР собрали достаточно доказательств его вины. Сейчас волгоградец находится под стражей в ожидании суда.