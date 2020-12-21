Пять бездомных собак из Волгограда уехали жить в Швецию

Встреча одного из питомцев в Швеции с новой семьей. Фото: волонтеры

Несмотря на коронавирус, волонтеры из Волгограда делают невероятное – помогают бездомным животным, которых в городе-герое больше 20 тысяч, найти свои семьи за границей. Недавно в Швецию отправилась очередная «партия» везунчиков.

Занимаются непростой перевозкой зоозащитники приютом . Для этого подюирают, лечат животных, находят семьи (те даже проходят онлайн-собеседование), затем непростая волокита с документами и живой груз отправляют с курьером через границу.

- Ещё пять никому ненужных малышей стали домашними - Фунтик, Китцунэ, Пухляш, щенки Агата и Мона, - радуются волонтеры.

Отметим, что волгоградским приютам «Помощь Бучу» и «Хвостики», которые существуют за счет неравнодушных людей и держатся на энтузиазме их создателей, всегда нужна помощь (ненужными теплыми вещами, кормами, стройматериалами для вольеров и прочим).