В Волгограде троллейбус сбил пенсионера

Чрезвычайное происшествие случилось в Ворошиловском районе Волгограда вечером 20 декабря. У остановки «Памятник Североморцам» пожилой мужчина попал под колеса троллейбуса №9. О том, как это произошло, «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

Произошло это примерно в половине восьмого вечера. Троллейбус №9 ехал в направлении Советского района, когда на проезжую часть буквально перед ним решил перейти дорогу 60-летний мужчина. Пешеход выскочил, можно сказать, перед носом «рогатого».

- Женщина-водитель троллейбуса нажала на тормоз, но избежать наезда на пешехода не удалось. Мужчина оказался под колесами. К счастью, удар был не сильный. Сотрудники «Метроэлектротранса» оперативно вызвали к месту ЧП «скорую помощь» и ГИБДД. Врачи диагностировали у пешехода травму ноги, его на карете «скорой» увезли в больницу. А троллейбус продолжил работу в штатном режиме. Все обстоятельства случившегося установят сотрудники ГИБДД, - уточняют «КП-Волгоград» в администрации города.