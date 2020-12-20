Под Волгоградом бетономешалка раздавила иномарку: водитель погиб

От иномарки осталась лишь груда металла, водитель погиб на месте. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вечером 20 декабря на трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области произошло второе смертельное ДТП за сутки. На этот раз столкнулись бетономешалка и «Митсубиси Лансер». От иномарки осталась лишь груда металла, водитель погиб на месте.

- Произошло ДТП в Иловлинском районе примерно в девять часов вечера. На участке дороги, где сейчас идут ремонтные работы, из-за чего движение по дороге было ограничено. Водитель иномарки мчался в сторону Москвы, и решился на опасный обгон едущего впереди зерновоза. Однако, при обгоне не справился с управлением, машина зацепила зерновоз и ее отбросило на встречную полосу движения, где он лоб в лоб столкнулся с КАМАЗом, - сообщают «КП-Волгоград» подробности случившегося в ГУ МВД по региону.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа группа Иловлинского отдела полиции. В помощь районным сотрудникам полиции направили дополнительные наряды Отдельного батальона ДПС областной ГИБДД. Проводится осмотр места пришествия.

напомним, днем 20 декабря на этой же трассе Р-22 "Каспий" столкнулись два грузовика с зерном. Водитель одного КАМАЗа погиб.