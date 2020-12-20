На обработку дорог Волгограда вывели еще больше спецтехники

В Волгограде на дорогах день жестянщика - аварий очень много. Фото: Екатерина СИМОХИНА

К вечеру 20 декабря в Волгоград наконец-то добрался снежный циклон. Детвора в восторге, а вот водителям радости мало: обстановка на дорогах резко ухудшилась, а число аварий увеличилось. Волгоградцы уже окрестили этот день – днем «жестянщика», а в соцсетях посыпались нарекания на состояние дорог. Но в администрации Волгограда уверяют, что делают все возможное и уже нарастили численность спецтехники, задействованной в уборке городских улиц и тротуаров.

- Сейчас на улицах города работает уже 75 единиц спецтехники, в числе которых порядка 60 комбинированных дорожных машин. За минувший день на дороги и тротуары высыпали уже свыше 500 тонн противогололедных реагентов, а также 150 тонн жидкого раствора на основе бишофита, - отчитываются в мэрии. – В связи с усилением снегопада техника будет возвращаться на ранее очищенные участки улично-дорожной сети для проведения повторной обработки.

Чистят и тротуары. Только в Центральном районе более 30 сотрудников и шесть единиц техники МБУ «Волгоградзеленхоз» посыпали пешеходные дорожки пескосоляной смесью

- В Дзержинском районе от наледи очищены тротуары вдоль маршала Жукова, а также бульвара 30-летия Победы, Симонова, в Кировском – бульварная зона вдоль улицы 64-ой Армии, площадка перед ЦКиД «Авангард» и другие, - перечисляют в администрации Волгограда.

Обещают, что чистить и посыпать дороги и тротуары будут всю ночь. В связи с чем просят волгоградцев лишний раз отказаться от поездок на личном транспорте.